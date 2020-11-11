2020/11/11 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم رأي ثابت والرئيس متغيّر – طالب سعدون بصراحة ..لم اُتابع باهتمام بالغ – مبالغ فيه الانتخابات الامريكية ..مفيد أن تعرف ما يجري في العالم ، وبالذات ما جرى في أمريكا وسيرعملية الانتخابات فيها قبل ايام ، فهي الدولة الاعظم ولها تاثير كبير في القضايا العالمية وفي منطقتنا بالذات ، لكنني أختلف […]

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