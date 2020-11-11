2020/11/11 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 30 مسافراً عراقياً بإنقلاب حافلتهم في تركيا توقيف 5 أشخاص إعتدوا على طبيب داخل مستشفى بغداد – فائز جواد اوقفت القوات الامنية خمسة اشخاص اعتدوا على طبيب داخل صالة الطوارىء في احد مستشفيات البصرة.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأجهزة الأمنية اتخذت الاجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين […]

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