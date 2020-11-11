كورونا : إنخفاض حالات الشفاء ورصد 3198 إصابة مؤكّدة


كورونا : إنخفاض حالات الشفاء ورصد 3198 إصابة مؤكّدة
2020/11/11 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       كورونا : إنخفاض حالات الشفاء ورصد 3198 إصابة مؤكّدة بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 3198  اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 1992 وبواقع وفيات 50  حالة ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاربعاء .

واشار الموقف الذي اطلعت عليه (الزمان) امس الى (فحص 17378 حالة في مختبرات الصحة العامة ، حيث تم […]

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