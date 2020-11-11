2020/11/11 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : إنخفاض حالات الشفاء ورصد 3198 إصابة مؤكّدة بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 3198 اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 1992 وبواقع وفيات 50 حالة ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاربعاء .واشار الموقف الذي اطلعت عليه (الزمان) امس الى (فحص 17378 حالة في مختبرات الصحة العامة ، حيث تم […]

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