2020/11/11 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، الأربعاء، التوصل لاتفاق بتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في 18 شهرا على أبعد تقدير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا.. اختراق في اتفاقات تنهي 10 سنوات من الفوضى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا.. اختراق في اتفاقات تنهي 10 سنوات من الفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).