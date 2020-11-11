اربيل تحتضن بطولة للملاكمة

2020/11/11 | 23:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مساء اليوم الاربعاء 11/11/2020، بطولة للملاكمة على قاعة ألفا للرياضة في مجمع دريم ستي بمدينة اربيل وذلك باشراف خبير الملاكمة زيد حلمي والكابتن البطل الدولي محمد قيس والكابتن شمس الدين.

وفي بداية البطولة دشن أول منازلة الملاكمين الشبلين يوسف محمد قيس وعبدالرحمن احمد الجاف ، وانتهى نزالهم بالتعادل.

هذا وشهدت البطولة النزالات التالي: وزن 56 كغم متقدمين فاز بهيز اسماعيل على الملاكم سيروان حسين ، وفي نفس الوزن 56 كغم شباب فاز سجان صفاء على الملاكم سهيل شمس الدين ، وفي وزن 64 كغم فاز كاروان حسين على شنور احمد وفي وزن 69 فاز رغيد يعقوب على سه رور نجم الدين ، وفي وزن 75 كغم فاز علي عبدالكريم على كيوان سيد احمدي، وفي وزن 81كغم فاز زيد عائد على عمار علي وان المشاركين كانوا يمثلون مجموعة قاعات رياضية في اربيل .

PUKmedia / زيد محمود ‌

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