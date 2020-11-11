اربيل تحتضن بطولة للملاكمة

وفي بداية البطولة دشن أول منازلة الملاكمين الشبلين يوسف محمد قيس وعبدالرحمن احمد الجاف ، وانتهى نزالهم بالتعادل.
هذا وشهدت البطولة النزالات التالي: وزن 56 كغم متقدمين فاز بهيز اسماعيل على الملاكم سيروان حسين ، وفي نفس الوزن 56 كغم شباب فاز سجان صفاء على الملاكم سهيل شمس الدين ، وفي وزن 64 كغم فاز كاروان حسين على شنور احمد وفي وزن 69 فاز رغيد يعقوب على سه رور نجم الدين ، وفي وزن 75 كغم فاز علي عبدالكريم على كيوان سيد احمدي، وفي وزن 81كغم فاز زيد عائد على عمار علي وان المشاركين كانوا يمثلون مجموعة قاعات رياضية في اربيل .
PUKmedia / زيد محمود
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