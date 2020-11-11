كلمة الرفيق مصطفى براهمة ، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي خلال الأيام الدراسية المنظمة من طرف الحزب الشيوعي الصيني أيام 9- 11 نونبر 2020. - مصطفى براهمة

2020/11/11 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_براهمة – الرفيق الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني،– الرفيق المسؤول والرفاق في اللجنة المركزية المكلفين بالعلاقات الدولية لغرب أسيا وشمال إفريقيا،– الرفاق في القوى الشيوعية واليسارية في العالم العربي والمغاربي،أحييكم من المغرب وأنقل لكم تحيات الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي وكافة رفيقاتنا ورفاقنا في الحزب وأشكركم على توجيه الدعوة لحزبنا للمشاركة معكم في فعاليات إحياء الذكرى المئوية لتأسيس الح ......





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