فرنسا.. حصيلة مصابي كورونا في المستشفيات 31946

2020/11/11 | 23:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أن 31946 مصابا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد، وهو رقم قريب من الرقم القياسي 32292 الذي سجل في ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا.

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