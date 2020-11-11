2020/11/11 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن, – (أ ف ب) – حصد الجمهوريون الأربعاء مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ بفوز حزبهم في ولاية ألاسكا وأصبحوا بالتالي على مسافة مقعد واحد من نيل الغالبية المطلقة في الغرفة العليا للكونغرس.وفاز السناتور دان ساليفان المنتهية ولايته بسهولة بولاية جديدة عن ألاسكا بنيله 57 بالمئة من الأصوات، وفق تقديرات شبكتي “سي ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمهوريون على مسافة مقعد واحد من نيل الغالبية بمجلس الشيوخ الأميركي بعد فوزهم بألاسكا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمهوريون على مسافة مقعد واحد من نيل الغالبية بمجلس الشيوخ الأميركي بعد فوزهم بألاسكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).