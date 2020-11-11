فرنسا تسجل نحو 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/11 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الاربعاء، أن 31946 مصابا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد، وهو رقم قريب من الرقم القياسي 32292 الذي سجل في ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وأشار بيان نشرته السلطات الطبية إلى أن 4803 من المرضى يرقدون في وحدات الإنعاش، وأن 35879 إصابة جديدة تم تسجيلها في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف البيان عن تسجيل 328 حالة وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في فرنسا 42535.

المصدر: RT

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