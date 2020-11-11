أول صورة لمارادونا بعد خروجه من المستشفى

2020/11/11 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء شائعات عن وفاة أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييغو أرموندو مارادونا.

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