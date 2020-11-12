ترنيمة آنا دستوفسكايا - ماجد الحيدر

2020/11/12 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر ترنيمة آنّا دوستويفسكاياماجدالحيدر(في الذكرى 199 لولادة فيودور دوستويفسكي ، 11 نوفمبر 1821)في غرفة في الطابق الأعلىمن بيتنا الرطٍب القديمكنتُ أحدث فيودوروأحاول تشجيعه تارةوثنيه تارة عن القمار....وكنت أسأله في الليالي البيضاء:- من أنت يا صغيري؟"إيفان" أم "أليكسي" أم "ديمتري"؟أو ربما "بافل" المنكود؟- كلهم!يجيب في وقار....ويسألني عن ......





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