الصحراء الغربية - سعيد الوجاني

2020/11/12 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني مؤخرا زار وزير الخارجية الفرنسي المغرب ، والتقى نظيره المغربي ، واثناء الكلمة التي القها ، استعمل مصطلح الصحراء الغربية ...



الى هنا لا اشكال لان الوزير الفرنسي يعرف دلالة أي مصطلح يستعمله ، خاصة حساسيته عند الطرف المعني به ، فالوزير الفرنسي ليس غبيا ان يستعمل مصطلحا يقلق مضيفه ..لكن ما لم يكن متوقعا ان يقفز احد الصحفيين اللاجئين بفرنسا على هذا الاستعمال للوزير الفرنسي ، فيُقوّل الوزير الفرنسي ......





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