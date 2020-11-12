الصحراء الغربية - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني مؤخرا زار وزير الخارجية الفرنسي المغرب ، والتقى نظيره المغربي ، واثناء الكلمة التي القها ، استعمل مصطلح الصحراء الغربية ...
الى هنا لا اشكال لان الوزير الفرنسي يعرف دلالة أي مصطلح يستعمله ، خاصة حساسيته عند الطرف المعني به ، فالوزير الفرنسي ليس غبيا ان يستعمل مصطلحا يقلق مضيفه ..لكن ما لم يكن متوقعا ان يقفز احد الصحفيين اللاجئين بفرنسا على هذا الاستعمال للوزير الفرنسي ، فيُقوّل الوزير الفرنسي ......
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