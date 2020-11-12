2020/11/12 | 00:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: مصدر من داخل مجلس النواب المجلس يتفق على الساعه ١٢ ليلا للتصويت على الاقتراض .

واضاف المصدر بان النصاب قد لا يتحقق مما يعرقل عملية التصويت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الساعة 12 ليلا موعدا للتصويت على قانون الاقتراض 7 SKY TV.

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