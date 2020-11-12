2020/11/12 | 00:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، بينما تراجع "داو جونز" وحيداً لأول مرة في 3 جلسات متتالية، مع مراقبة

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