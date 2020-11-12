الربيعي: نفط كوردستان سيباع عن طريق سومو.. وأزمة البلاد يمكن تجاوزها باموال شركات النقال

2020/11/12 | 00:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد عضو لجنة الاتصالات النيابية، علاء الربيعي، الاربعاء، ان البرلمان سيلزم حكومة كوردستان ببيع نفط الاقليم عن طريق شركة "سومو"، فيما اشار الى ان إيرادات شركات الهاتف النقال والأنترنت يمكنها توفير الأموال اللازمة لتجاوز الازمة الاقتصادية.

وقال الربيعي في منشور على صفحته في فيسبوك، اليوم (11 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "الكتل الكوردية لم تدخل الى جلسة البرلمان وعمدت على كسر النصاب"، مبينا ان "نفط كوردستان يباع عن طريق الإقليم وهذه مخالفة دستورية واضحة وعليه الالتزام بضوابط سومو".

واضاف ان "البرلمان سيلزم حكومة الإقليم ببيع النفط عن طريق شركة سومو والإيفاء بمستحقاته لبغداد".

واشار الى ان "إيرادات شركات الهاتف النقال هي إحدى أفضل الإيرادات للدولة"، مؤكدا "إصرار حكومة الكاظمي على تجديد عقود الهاتف النقال بسبب النفوذ السياسي لهذه الشركات".

واوضح ان "شركات الهاتف النقال مديونة بأموال طائلة ولم تدفع الضرائب ولم تحاسب من قبل الحكومة"، مشيرا الى ان "مستحقات شركات الهاتف النقال والأنترنت ضاعت بسبب الفاسدين في الدولة".

واختتم بالقول ان "إيرادات الهاتف النقال والأنترنت يمكنها توفير الأموال اللازمة للدولة وتغطية الأزمة الحالية".

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