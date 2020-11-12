سيارة تقتحم مركزا للشرطة في لندن

2020/11/12 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

قالت الشرطة البريطانية، مساء الأربعاء، إنها احتجزت رجلا بعد اقتحام سيارة لأحد أقسام الشرطة في شمال لندن.

وأضافت شرطة العاصمة في بيان إن ضباطا كانوا في موقع الحادث، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وتابعت الشرطة: "السيارة ما زالت في الموقع، وهناك ضباط متخصصون يتابعون ويتم فحص السيارة.



تم إخلاء مركز الشرطة وفُرض طوق أمني كبير حول الموقع".

وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة في مقدمة المركز ورجل يبدو وكأنه يشعل حريقا في الشارع بالخارج قبل أن يدفعه ضباط شرطة على الأرض.

وقالت النائبة المحلية بالبرلمان كيت أوسامور على "تويتر":تم الإعلان عن حادث كبير في مركز شرطة إدمونتون جرين.



يرجى البقاء بأمان إذا كنت في المنطقة.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم رفع مستوى التهديد الإرهابي، في بريطانيا إلى مستوى "خطير"، مما يعني أن الهجوم يُنظر إليه على أنه احتمال كبير، بعد الأحداث الأخيرة في فرنسا والنمسا، وعلى الرغم من أن الحكومة قالت إنه لا يوجد تهديد محدد.

المصدر: سبوتنيك

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