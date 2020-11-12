بالفيديو.. اصطدام سيارة بمركز شرطة في لندن والأمن يوقف السائق

2020/11/12 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة البريطانية، الأربعاء، إنها اعتقلت رجلا بعد أن اصطدمت سيارته بمركز شرطة إدمنتون شمال لندن.

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