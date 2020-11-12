أنغام عاشق مهزوم - منصور الريكان

2020/11/12 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان على صداها ،،،،،ينساب دفء حمامة حطت على شجيرة الرمانْيا نغمة العشاق قومي وانسجي مفاتن الزمانْما زلت أبحث واقفاً عن مرفأ الأحلامْأدور في شوارع المدينة لعلني ألقاكْأجلس في الحافلة تسير بي أراقب الوجوه وأنزل بمحطة كنت التقيتك هاهنالكنكِ ابتعدتِ يا حبيبتي أود أن أراكْفمنذ أن غادرتكِ بلحظة الطيش التي أصابت الحواسْومنذ أن رحلت للوطنْتركتكِ ونحن في نشوتنا وعدت لكْ ، ......





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