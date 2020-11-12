بالفيديو.. الأمطار تحاصر مرضى كورونا في البصرة

2020/11/12 | 00:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حاصرت الامطار مرضى فيروس كورونا في احدى مستشفيات البصرة.

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