حملة ترامب تتوقع موعدا للرد على طعونها في الانتخابات الرئاسية

2020/11/12 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت جينا إليس، كبيرة المستشارين القانونيين لحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، صدور أحكام في الطعون التي قدمتها الحملة على نتائج الانتخابات الرئاسية "في غضون الأسبوعين المقبلين"

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