2020/11/12 | 01:08 - المصدر: سفن سكاي

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7sky: كشفت وكالة رويترز بحسب احصائية لها ان أكثر من 51.46 مليون شخص بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم فيما بلغ عدد الوفيات ووفقاً لإحصاء رويترز 1272964

انتشرت الإصابات في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ تحديد الحالات الأولى في الصين في ديسمبر 2019.

(مترجم)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا… اصابة اكثر من 51 مليون شخصا حول العالم ووفات 1272965 7 SKY TV.

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