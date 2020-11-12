رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل يناقشون قانون الاقتراض قبل جلسة التصويت

2020/11/12 | 01:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ اجتماع قبل جلسة مجلس النواب بين رئاسة المجلس ورؤساء الكتل النيابية لمناقشة صيغة مشروع قانون تمويل العجز المالي {الإقتراض}.

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