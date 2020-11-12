سائرون تبدأ تجارة الإنتخابات من النبي محمّد - زكي رضا

2020/11/12 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زكي_رضا لم يشكّل الدين مشكلة كبرى في حياة الشعوب، الّا حينما كان رجال الدين يستغلّوه للجمع بين السلطتين المدنية والدينية.



كما وأنّ أي سلطة دينية تنحاز بالضرورة لأتباع دينها على حساب أتباع الديانات الأخرى، ولم يشهد التاريخ الإنساني سلطة دينية تتعامل مع بقية الأديان في أوطانها على قدم المساواة، بل لم يشهد التاريخ كذلك سلطة دينية تعاملت مع اتباع مذهب ديني من نفس الدين على قدم المساواة أيضا.



فالكاثوليك والبرو ......





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