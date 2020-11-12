اصدار الشريحة المليارية العجيبة لأجهزة الكمبيوتر

2020/11/12 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان‭ ‬فرانسيسكو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طرحت‭ “‬آبل‭” ‬الثلاثاء‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمولة‭ ‬المزودة‭ ‬شريحتها‭ ‬الخاصة‭ “‬ام‭ ‬1‭” ‬بدل‭ ‬شرائح‭ “‬إنتل‭”‬،‭ ‬لتطلق‭ ‬بذلك‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬تستمر‭ ‬عامين‭.‬وأشارت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬ش‭ ‬ريحة‭ +‬ام‭ ‬1‭+ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تحسينات‭ ‬كبيرة‭ ‬لناحية‭ ‬الأداء‭ ‬والفعالية‭.‬هذه‭ ‬أكبر‭ ‬وثبة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬لأجهزة‭ ‬ماك‭”.‬ وتضم‭ […]

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