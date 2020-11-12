بدء توافد النواب بانتظار التصويت على قانون الاقتراض

2020/11/12 | 01:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

بدأ نواب الكتل السياسية توافدهم الى القاعة الرسمية الكبرى داخل مجلس النواب استعدادا لعقد جلسة التصويت على قانون تمويل العجز المالي ..

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