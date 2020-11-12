العاهل السعودي: نتطلع إلى التعاون مع العراق في مختلف المجالات

2020/11/12 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ان المملكة تساند جهود الحكومة العراقية لتجنيب العراق مآسي الاقتتال والارهاب، فيما اشار الى ان بلاده تتطلع الى التعاون الثنائي مع العراق بمختلف المجالات.

وقال بن عبد العزيز في كلمة له لاعمال السنة الاولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المملكة العربية السعودية تقف مع العراق وشعبه الشقيق، وتساند جهود حكومته لتجنيب العراق مآسي الاقتتال والإرهاب، مولية اهتمامها العميق بأن يحيي أبناؤه حياة كريمة من خلال وقوفها إلى جانبه".

وتابع: "في سبيل استقراره وحفاظه على مكانته في محيطه العربي، وتعزيز أواصر الأخوة والعلاقات الاستراتيجية بما يليق بالعلاقات الثنائية وبالتاريخ الذي يجمعهما وبالمصير المشترك فيما بينهما".

ومضى بالقول: "وكذلك التعاون في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي مؤكدين على ما نتج عن الدورة الرابعة للمجلس، ومنها خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، وسعيهما إلى ما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين".

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