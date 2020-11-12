2020/11/12 | 01:28 - المصدر: عين العراق

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الخميس 12 نوفمبر 2020 | 01:24 صباحاً | عدد القراءات : 5

توافد النواب الى القاعة الكبرى للتصويت على قانون الاقتراض

بدء توافد النواب الى القاعة الكبرى للتصويت على قانون الاقتراض

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