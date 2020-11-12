بعد نتائج ألاسكا.. حسم أغلبية مجلس الشيوخ الأميركي في يناير

2020/11/12 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح حسم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي مرهونا بالمقعدين المخصصين لولاية جورجيا المحافظة، بعد فوز السناتور الجمهوري من ولاية ألاسكا المنتهية ولايته، دان ساليفان، على منافسه الديمقراطي، آل غروس، الأربعاء

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