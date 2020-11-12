2020/11/12 | 01:30 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاهل السعودي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لمواجهة جهود إيران في امتلاك أسلحة دمار شامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/12 | 01:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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