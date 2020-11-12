مطالبات نيابية بعقد الجلسة بغض النظر عن التوافق

2020/11/12 | 01:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد مطالبات نيابية بعقد الجلسة التصويت على قانون تمويل العجز المالي ، بغض النظر عن التوافق.

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