2020/11/12 | 01:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يدعو النواب للدخول الى القاعة لبدء جلسة التصويت على قانون الاقتراض 7 SKY TV.

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