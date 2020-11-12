2020/11/12 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ طلبت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬تقديم‭ ‬توضيحات‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬موقع‭ ‬نووي‭ ‬مشتبه‭ ‬به،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنّ‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬‮«‬تفتقر‭ ‬للمصداقية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاربعاء‭.‬وتواصل‭ ‬طهران‭ ‬مراكمة‭ ‬اليورونيوم‭ ‬المخصب‭ ‬عقب‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬الأحادي‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬إذ‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الطاقة:توضيحات إيران بشأن موقع نووي تفتقر للمصداقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الطاقة:توضيحات إيران بشأن موقع نووي تفتقر للمصداقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).