رئيس وزراء جديد في البحرين

2020/11/12 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنامة‭,- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬كلّف‭ ‬العاهل‭ ‬البحريني‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نجله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬برئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬رئيسا‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طوال‭ ‬49‭ ‬عاما‭.‬وهي‭ ‬الولاية‭ ‬الأطول‭ ‬لرئيس‭ ‬حكومة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬وجاء‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬ملكي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬عاهل‭ […]

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