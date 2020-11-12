حلول أكبر من مشاكل

2020/11/12 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام المنجز في العراق الذي يحشد له السياسيون، هو كيف نقترض وكم يكون مبلغ الاقتراض .أيام طويلة من الجدل السلبي الذي يفضي في النهاية الى نتيجة مهينة للدولة العراقية، وهي الاقتراض لتسديد الرواتب، قبل ان يكون هناك غربلة للرواتب ذاتها لمعرفة التعيينات الوهمية التي نتوهم كثيراً حين نقول انها انتهت مع اكتشاف […]

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