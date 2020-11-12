ريال مدريد يرفض التجديد لراموس

2020/11/12 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

لا يزال الجدل مستمرا في وسائل الإعلام الإسبانية بشأن تأخر الاتفاق بين ريال مدريد وقائد الفريق سيرجيو راموس حول تجديد العقد.

وفي مناقشة حول الأمر في برنامج الشيرنجيتو الإسباني ذهب البعض لتوقع الأسوأ بشأن العلاقة بين الطرفين.

وقال المحلل "كابي" في تصريح مفاجئ: "إدارة ريال مدريد لا ترغب في تجديد عقد راموس"، دون أن يضيف أي تفسير.

وينتهي عقد راموس مع النادي الملكي في صيف 2021، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق حول عقد جديد حتى الآن، بينما كان آخر عرض قدمته الإدارة للاعب، هو التجديد لمدة عام واحد.

من جانبه قال الصحفي خوانفي سانز بيريز: "لا أصدق أن ريال مدريد قرر وضع راموس في الميركاتو!".

ويستطيع المدافع الإسباني التوقيع مع أي نادٍ مجانا في شهر كانون الثاني المقبل، مع دخوله الأشهر الـ 6 الأخيرة في عقده.

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت مؤخرًا أن الخلاف بين راموس ومسؤولي ريال مدريد يدور حول مدة العقد، إذ يريد اللاعب التجديد لأكثر من موسم، بينما تصر الإدارة على استمراره لموسم واحد.

المصدر: كورة

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