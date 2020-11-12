2020/11/12 | 01:59 - المصدر: عين العراق

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الخميس 12 نوفمبر 2020 | 01:42 صباحاً | عدد القراءات : 30

الحلبوسي يدعو اعضاء مجلس النواب للدخول إلى القاعة لبدء جلسة

الحلبوسي يدعو اعضاء مجلس النواب للدخول إلى القاعة لبدء جلسة التصويت على قانون الاقتراض

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