ملك السعودية يحذر من خطورة

2020/11/12 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة تعمل على ضمان استقرار إمدادات النفط العالمية، وحذر من خطورة المشروع الإيراني في المنطقة، ووجه انتقادات للحوثيين في اليمن، ودعا لإقامة دولة فلسطينية، وذلك بحسب ما جاء في كلمته أثناء افتتاح أعمال مجلس الشيوخ، الخميس

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