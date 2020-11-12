ذكرى اغتيال القائد الشيوعي البار شاكر محمود البصري 11/11/1972 - كريم الزكي

2020/11/12 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كريم_الزكي ذكرى اغتيال القائد الشيوعي البار شاكر محمود البصري 11/11/1972تصفية عدد من الكوادر القيادية (ستار خضير , محمد الخضري , عزيز حميد ,) ( مجموعة من قادة الحزب الشيوعي العراقي الأبطال تم تصفيتهم بدم بارد أمام مرئى ومسمع من رفاقهم في قواعد الحزب وقيادته ) ...



السبب والهدف منه هو تصفية العناصر التي كانت تقف ضد قيام الجبهة مع البعث والخط التصفوي ١٩٦٤ والذي كان مدعوماً من قبل ......





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