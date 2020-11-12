تضمين إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد في موازنة 2021

2020/11/12 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: محمد الأنصاري

أفاد النائب عن كتلة (صادقون) النيابية محمد البلداوي بوجود اجماع نيابي على تضمين فقرة إرجاع المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي في قانون موازنة 2021، خاصة أنهم أكملوا جميع إجراءات العودة لقواطعهم العسكرية.

وأضاف أن «واحدة من أهم الجهود التي يتم تضمينها في قانون الاقتراض وموازنة 2021 إعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي»، وأشار البلداوي إلى أن «المضحين الذين قدموا أرواحهم والكثير منهم أصيب في المعارك وتصدوا لعصابات داعش الاجرامية في حين هرب الآخرون من ساحات المعارك، يستحقون الوفاء لهم».

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