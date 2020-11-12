وفد من الفاتيكان يزور مدينة أور وبيت إبراهيم الخليل (ع)

2020/11/12 | 02:45 - المصدر: الصباح

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الناصرية: الصباح

رحّبت محافظة ذي قار بزيارة وفد من الفاتيكان المواقع الاثرية فيها، في اطار جولة يقوم بها في العراق حاليا لزيارة المقدسات والاثار المسيحية في البلاد .



وزار الوفد الذي وصل الى المحافظة، امس الاربعاء، وضم عشرة اشخاص، مدينة اور الاثرية ومقام بيت نبي الله ابراهيم الخليل.



واعرب وفد الفاتيكان عن سعادته لزيارة الاماكن الاثرية في الناصرية، متضرعاً الى الخالق ليعم السلام والاستقرار في العراق، وليعمل العراقيون بقلب واحد، ويد واحدة.



وسيتوجه الوفد الى بغداد وبعدها إلى النجف لزيارة الآثار والمقدسات المسيحية.

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