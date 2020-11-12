مجلس النواب يرفع جلسته الـ ٢١

2020/11/12 | 02:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، رفع جلسة المجلس الـ 21.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب قرر رفع جلسته الـ 21”.

وكان مجلس النواب عقد جلسته الـ 21 من الفصـــل التشريعـــي الاول، امس الاربعاء، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي.

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