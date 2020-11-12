مجلس النواب يرفع جلسته 21

2020/11/12 | 03:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

رفع مجلس النواب، جلسته رقم (21) الى اشعار اخر.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان مجلس النواب رفع جلسته 21.

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته امس الاربعاء برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي .

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