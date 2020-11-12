متهمة بقتل ثمانية رضع.. اعتقال ممرضة بريطانية

2020/11/12 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة مدينة تشيستر الإنكليزية، الخميس، أنها اعتقلت ممرضة ووجهت إليها اتهامات بقتل ثمانية رضع ومحاولة قتل عشرة آخرين خلال العامين 2015 و2016، أثناء عملها في مستشفى في المدينة الواقعة غربي إنكلترا.

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