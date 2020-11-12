الخزانة الأميركية تعلق على التماس

2020/11/12 | 03:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أنها ترغب بالتوصل إلى تسوية لمعالجة مخاطر الأمن القومي المترتبة على استحواذ شركة "بايت دانس" الصينية على موقع "ميوزيكال.لي" في 2017، والذي تحول إلى "تيك توك" لاحقا.

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