"انتهاك صارخ للالتزامات الدولية".. واشنطن تتوعد الصين بعقوبات جديدة

2020/11/12 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد البيت الأبيض باقصاء الصين لنواب مدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ وتوعدها بعقوبات اميركية جديدة.

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