إصابات كورونا في إيطاليا تتخطى حاجز المليون

2020/11/12 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أظهر إحصاء أجرته رويترز أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا تخطى حاجز المليون أمس الأربعاء متجاوزة بذلك المكسيك لتصبح واحدة من الدول العشر التي تشهد أكبر عدد إصابات بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 32961 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع الإجمالي إلى مليون و28 ألفا منذ وصول الجائحة للبلاد في شباط.

ويظهر إحصاء رويترز أن أكثر عشر دول في العالم بها إصابات بالمرض تضم أكثر من ثلثي الحالات العالمية وتتصدر الولايات المتحدة القائمة التي تضم أيضا أربع دول أوروبية بخلاف إيطاليا وهي روسيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

وسجلت إيطاليا 42953 وفاة بالمرض حتى الآن وفقا لوزارة الصحة وهو ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا.

كما أن لدى إيطاليا أعلى نسبة وفيات بالمرض في القارة الأوروبية إذ بلغت 4.18 بالمئة أما الولايات المتحدة فمعدل الوفيات بكورونا فيها 2.33 في المئة.

وأظهر إحصاء رويترز أن أكثر من 51.81 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و278 ألفا و963 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

المصدر: سبوتنيك

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