طال مئات الآلاف من المستخدمين.. عطل يؤثر على خدمات يوتيوب

2020/11/12 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع يوتيوب، التابع لغوغل، أنه يعمل على إصلاح خلل قال موقع "داون ديتيكتر" لمراقبة الانقطاعات إنه أثر على نحو 286 ألف مستخدم، وفقا لما نقلت رويترز.

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