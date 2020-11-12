بايدن يعلن اسم مرشحه لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض

2020/11/12 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، الذي أعلن فوزه في السباق أنه اختار مستشاره، رون كلين، (59 عاما) لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة لو تم تنصيبه رسميا

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