نواب كورد يطالبون بتأجيل التصويت على فقرة رواتب موظفي كوردستان

2020/11/12 | 05:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، صباح الخميس، استمرار جلسة مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، لافتا الى ان الكتل الكوردستانية ستطلب تأجيل التصويت على الفقرة الخاصة برواتب موظفي اقليم كوردستان.

وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته بعد ظهر اليوم للتصويت على عدة فقرات اهمها مشروع قانون تمويل العجز المالي، حيث انسحب النواب الكورد من الجلسة احتجاجا على ادراج التصويت على قانون تمويل العجز المالي دون الاتفاق على ما يتعلق بحصة الاقليم في القانون.

واوضح النائب حسن آلي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان المجلس بدأ قبل قليل، التصويت على فقرات مشروع قانون تمويل العجز المالي، موضحا، ان النواب الكورد انهوا مقاطعة الجلسة بشرط تأجيل التصويت على الفقرة الخاصة برواتب موظفي اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص‌

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