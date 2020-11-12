البرلمان يصوت على قانون تمويل العجز المالي

2020/11/12 | 05:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على مشروع قانون تمويل العجز المالي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت اليوم الخميس، على مشروع قانون تمويل العجز المالي”.

وكان مجلس النواب، عقد جلسته الـ 22، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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